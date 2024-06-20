В Татарстане построят новые школы на 1,3 млрд рублей

В Казани, Набережных Челнах и Высокой Горе продолжат строительство школ, рассчитанных на 1224 ученических места каждая.

На строительство объектов в Казани (микрорайон М-14 и улица Родины) и Набережных Челнах (65-й микрорайон) выделят более 1,3 млрд рублей. Стоимость контрактов на строительство школ в Казани и Высокой Горе составит 369 340 741 рубль, а в Набережных Челнах - 200 544 815 рублей.

Финансирование выделяется из республиканского и федерального бюджетов, заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.