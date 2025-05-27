В Татарстане построят завод по глубокой переработке молока за 5 млрд рублей

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Республика
27 мая 2025  16:12

Кукморский район Татарстана готовится к реализации уникального инвестиционного проекта – строительству специализированного предприятия по глубокой переработке молочного сырья. Как сообщил глава муниципального образования Сергей Димитриев, запуск производства запланирован на лето 2026 года при общем объеме инвестиций 5 млрд рублей.

Особенностью нового предприятия станет технология разделения молока на белковые и жировые компоненты. Первоначальные планы по выпуску сырной продукции были пересмотрены после детального анализа рыночной конъюнктуры. Как пояснил Димитриев, привлеченные консалтинговые компании подтвердили перспективность выбранного направления.

Проектная документация проходит завершающие стадии согласования, включая государственную экспертизу. Финансирование осуществляется за счет средств местных сельхозпроизводителей (20%) и кредитных ресурсов, привлеченных под 9% годовых. Значительная часть капитальных затрат связана с закупкой специализированного оборудования за рубежом.

Кукморский район, ежесуточно производящий 513 тонн молока, обладает значительным сырьевым потенциалом для нового предприятия. Однако для полной загрузки мощностей, рассчитанных на переработку 800 тонн сырья в сутки, потребуется привлекать дополнительные объемы из соседних регионов.

Параллельно в районе реализуется программа создания молочных мини-парков – инновационного формата кооперации мелких производителей. Уже функционирующие пять кластеров демонстрируют экономическую эффективность, окупаясь в среднем за три года. Государственная поддержка покрывает до 50% затрат на строительство ферм.

Татарстан в 2024 году занял первое место в стране по объемам производства молока (2,3 млн тонн). К 2030 году республика планирует увеличить этот показатель до 2,6 млн тонн.

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