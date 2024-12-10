В Татарстане потенциальные газификаторы могут увеличиться на 38 тысяч домов

Потенциальные потребители газа в Татарстане могут увеличиться на 38 тысяч домовладений благодаря программе догазификации. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов озвучил эту цифру на заседании Кабмина РТ.

«В 2024 году, в сотрудничестве с Минпромторгом РТ и главами муниципалитетов, мы провели повторную инвентаризацию возможных потребителей газа. Результатом стало число более 38 тысяч домовладений, и многие из них скорее всего захотят подключить газ», – отметил Усманов.

Ранее, в 2021 году, потенциал программы догазификации в республике оценивался всего в 18 тысяч домовладений. «Тем не менее, мы уже значительно превысили этот показатель», – добавил он.

Усманов также напомнил, что с 2022 года программа догазификации стала бессрочной. Изначально была запущена по инициативе Президента России Владимира Путина в 2021 году. Догазификация осуществляется в населенных пунктах, где газ уже подведен, и требуется лишь проложить газопровод до границ участков.