В Татарстане потратят почти 80 млн рублей на искусственное освещение

На сайте госзакупок появился тендер на 79,7 млн рублей на устройство искусственного освещения на дорогах Татарстана. Речь об оборудовании 11,2 км автодорог искусственным освещением, а также реконструкции светофорных объектов.

Установка освещения планируется на следующих участках:

• «Казань — Оренбург» в д. Зимняя Горка и с. Бима в Лаишевском районе (33,8 млн руб.);

• «Казань — Ульяновск» в Апастовском районе (22 млн руб.);

• Богатые Сабы — Тимершик — Верхний Симет — Алан в с. Старый Мичан в Сабинском районе (5,4 млн руб.);

• Аш Бузи — Мамашир в с. Кошкино в Кукморском районе (13,8 млн руб.).

Дата окончания работ обозначена как 22 ноября этого года. Заказчиком выступает Главдортранс, а финансирование планируется из бюджета Татарстана.

Ранее сообщалось о строительстве крупной коммунальной базы в Казани на улице Воровского за 580 млн рублей.