В Татарстане потратят почти 80 млн рублей на искусственное освещение

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Республика
18 августа 2024  13:56

На сайте госзакупок появился тендер на 79,7 млн рублей на устройство искусственного освещения на дорогах Татарстана. Речь об оборудовании 11,2 км автодорог искусственным освещением, а также реконструкции светофорных объектов.

Установка освещения планируется на следующих участках:

•    «Казань — Оренбург» в д. Зимняя Горка и с. Бима в Лаишевском районе (33,8 млн руб.);
•    «Казань — Ульяновск» в Апастовском районе (22 млн руб.);
•    Богатые Сабы — Тимершик — Верхний Симет — Алан в с. Старый Мичан в Сабинском районе (5,4 млн руб.);
•    Аш Бузи — Мамашир в с. Кошкино в Кукморском районе (13,8 млн руб.).

Дата окончания работ обозначена как 22 ноября этого года. Заказчиком выступает Главдортранс, а финансирование планируется из бюджета Татарстана.

Ранее сообщалось о строительстве крупной коммунальной базы в Казани на улице Воровского за 580 млн рублей.

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