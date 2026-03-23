В Татарстане повторно ввели режим беспилотной опасности - аэропорт Казани закрыт

Утром 23 марта в республике во второй раз за сутки объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Соответствующее уведомление поступило в 10:40 через приложение МЧС. Вслед за этим Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу международного аэропорта Казани.

Ранее режим беспилотной опасности уже действовал в регионе с 3:10. Тогда также закрывали воздушные гавани Казани и Нижнекамска. Ограничения сняли около 7 утра, спустя почти четыре часа.

Из-за повторного закрытия аэропорта наблюдаются задержки рейсов. В казанской воздушной гавани на данный момент задержано более 25 рейсов на вылет и прилет.