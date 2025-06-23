В Татарстане появится новый туристический кластер «Карабашское море»

На юго-востоке Татарстана реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию курортного комплекса «Карабашское море» с бюджетом свыше 300 млн рублей. Инициатива получила личную поддержку Раиса республики Рустама Минниханова на специальном совещании.

Как сообщил руководитель исполкома Бугульминского района Дамир Фаттахов, завершается процедура перевода земель из сельхозназначения в рекреационную зону. «Все бюрократические процедуры выходят на финишную прямую, уже весной 2026 года инвестор планирует приступить к строительным работам», – отметил чиновник.

Проект рассматривается как точка роста для всего региона. Близость бугульминского аэропорта создает уникальные возможности для привлечения туристов не только из Татарстана, но и соседних регионов. По замыслу разработчиков, природный потенциал Карабаша позволит создать курортный комплекс уровня известных российских здравниц.

Фото: телеграм-канал Дамира Фаттахова

«Мы можем создать аналог алтайского Манжерока, – подчеркнул Фаттахов. – Наши природные ландшафты не уступают многим популярным курортным зонам страны». В ближайшее время будет разработана комплексная стратегия развития территории с учетом мнения местных жителей.

Ожидается, что реализация проекта обещает значительный экономический эффект – создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и повышение туристической привлекательности всего юго-востока республики.