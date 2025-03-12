В Татарстане привлекли трудовых мигрантов из Мьянмы

В Татарстане успешно трудоустроены 21 мигрант из Мьянмы, которые начали работать в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга». Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и социальной защиты республики. Планируется, что в ближайшее время в ОЭЗ будут привлечены еще 18 граждан Мьянмы, что в общей сложности составит 39 человек, пишет РБК.

Ранее, 11 марта, издание «Ведомости» сообщало, что два российских региона – Приморский край и Амурская область – впервые начали привлекать работников из Мьянмы. В Приморье уже трудоустроено 24 человека.

4 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной Думе, отметил, что для решения кадрового вопроса необходимо искать новые направления. Он подчеркнул, что Мьянма, с населением 55 миллионов человек, активно экспортирует трудовые ресурсы – около 6 миллионов граждан работают за границей. Вопрос привлечения мигрантов из этой страны в Россию находится в стадии обсуждения.

На 1 марта 2025 года уровень безработицы в Татарстане составил 0,16%, что немного ниже показателя прошлого года, когда он находился на отметке 0,2%.

В 2022 году Казань посетил премьер-министр Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайна. В ходе встречи с главой республики Рустамом Миннихановым он выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества между Мьянмой и Татарстаном. В 2024 году в министерстве промышленности и торговли республики состоялась встреча представителей бизнеса с торговым представителем России в Мьянме Владимиром Казадаевым. Он отметил, что Мьянма заинтересована в поставках топлива, удобрений, а также в развитии сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство и информационные технологии.

По данным на конец 2024 года, в Татарстане на миграционном учете состояли более 99 тысяч иностранных граждан. В регионе проживают представители 175 национальностей, причем у девяти из них численность превышает 10 тысяч человек, а у десяти – более 1 тысячи.

23 декабря министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова сообщила, что в республике официально трудятся более 49 тысяч иностранных граждан. Общая численность рабочей силы в регионе превышает 2 миллиона человек.

Согласно квотам, утвержденным федеральным правительством для стран с визовым режимом, лидерами по числу приезжающих на работу в Татарстан являются Туркменистан, Турция, Индия и Китай. В текущем году республике разрешено привлечь более 1,5 тысяч иностранных работников. На 2025 год квота увеличена до 9,3 тысяч человек из 88 стран.

Эти меры направлены на обеспечение экономики региона необходимыми трудовыми ресурсами и укрепление международного сотрудничества.