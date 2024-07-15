В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров

В Татарстане до 22 июля продлили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров.

В некоторых районах ожидается IV класс пожарной опасности, а на западе региона – чрезвычайный V класс.

Жителей республики просят соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными в лесах. При IV классе пожарной опасности запрещено разводить огонь в лесах, особенно в хвойных молодняках, на гарях и торфяниках. Важно не бросать окурки и не оставлять промасленные материалы.

Ранее мы писали, что Гидрометцентр РТ объявил о сохранении высокой пожарной опасности в лесах Татарстана с 9 по 15 июля. Это значит, что в Татарстане действуют ограничения на пребывание в лесах. Введены предупредительные аншлаги, а лесные дороги перекрыты шлагбаумами.