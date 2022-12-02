 В Татарстане продолжает дорожать дизельное топливо
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В Татарстане продолжает дорожать дизельное топливо

Стоимость бензина за неделю не изменилась.

Республика
2 декабря 2022  17:20
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за неделю, с 21 по 28 ноября, дизельное топливо подорожало на 14 копеек. Сейчас его цена составляет 53,58 рубля. Об этом свидетельствую данные Татарстанстата. 

Стоимость бензина за неделю не изменилась. Сейчас 92-й бензин стоит 45,95 рубля за литр, 95-й бензин 49,4 рубля, АИ-98 и выше — 60,77 рубля. Напомним, неделей ранее все марки дорожали на 1 копейку.

Ранее «КВ » сообщали, что в Татарстане из-за индексации оптовой цены на газ, его стоимость вырастет на 53 копейки. Теперь цена за куб. метр составит 6,78 рублей с учетом НДС. С 1 декабря этого года в стране произойдет индексация цены и газа для населения. Оптовая цена на газ вырастет на 8,5%, а тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям — на 8,5%.

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