В Татарстане пройдет фестиваль молодых мастеров «Этнофест»

19 июля в Елабуге стартует первый фестиваль прикладного искусства «Этнофест». Мероприятие начнется в 14:00 в Пионерском парке. Организаторы приглашают мастеров, предпринимателей и артистов, которые хотят показать свои работы или выступить с народными песнями и танцами. Участие бесплатное.

На фестивале можно будет купить handmade-товары, научиться ремеслам на мастер-классах и повеселиться на этнодискотеке. Например, мастерица Алия Клюшина покажет, как вязать забавные брелоки, а семья Мироновых научит создавать мягких зайцев.

Проект поддерживает Министерство по делам молодежи Татарстана. Как отметил министр Ринат Садыков, такие фестивали помогают отвлечь подростков от гаджетов, поддержать местных мастеров и сплотить семьи. После Елабуги «Этнофест» пройдет в Муслюмовском районе и Набережных Челнах.

