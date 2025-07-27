В Татарстане пройдет масштабная кадастровая оценка недвижимости

В 2026-2027 годах в республике пройдет плановая государственная кадастровая оценка всех земельных участков и объектов капитального строительства, зарегистрированных в ЕГРН. По данным Управления Росреестра по РТ, процедура затронет около 1,7 млн объектов недвижимости на территории региона.

Очередная оценка проводится в соответствии с федеральным законодательством, требующим обновлять кадастровую стоимость каждые четыре года. Предыдущая оценка земельных участков в Татарстане состоялась в 2022 году, а объектов капитального строительства - в 2023 году. Полученные результаты используются для налогообложения с начала 2024 года.

Как пояснила Резида Муртазина, начальник отдела кадастровой оценки Управления Росреестра по РТ, определяемая в ходе процедуры кадастровая стоимость служит основой для расчета земельного и имущественного налогов, арендных платежей и компенсационных выплат. При расчетах учитываются рыночные показатели, местоположение объекта, его состояние и другие экономические характеристики.

Новая оценка позволит актуализировать данные о стоимости недвижимого имущества в республике, обеспечив справедливое налогообложение и прозрачность расчетов при распоряжении государственной и муниципальной собственностью.