В Татарстане проверили 2,5 тысячи автомобилей на экологичность

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Республика
1 августа 2025  14:09

В республике продолжается экологическая акция «Чистый воздух», направленная на снижение вредных выбросов от автотранспорта. С начала июня в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» специалисты проверили уже 2445 автомобилей, из которых 53 (2,1%) превысили допустимые нормы выбросов.

На посту ДПС «Малиновка» в Верхнеуслонском районе экологи совместно с ГИБДД провели очередной рейд, проверив 9 транспортных средств. У одного автомобиля обнаружено превышение норм токсичности выхлопных газов.

«С каждым годом количество нарушителей снижается, — отметил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никита Маслов. — Это связано с обновлением автопарка и повышением экологического класса автомобилей».

Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Акция продлится до конца сентября и охватит все районы Татарстана.

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