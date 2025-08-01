В Татарстане проверили 2,5 тысячи автомобилей на экологичность

В республике продолжается экологическая акция «Чистый воздух», направленная на снижение вредных выбросов от автотранспорта. С начала июня в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» специалисты проверили уже 2445 автомобилей, из которых 53 (2,1%) превысили допустимые нормы выбросов.

На посту ДПС «Малиновка» в Верхнеуслонском районе экологи совместно с ГИБДД провели очередной рейд, проверив 9 транспортных средств. У одного автомобиля обнаружено превышение норм токсичности выхлопных газов.

«С каждым годом количество нарушителей снижается, — отметил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никита Маслов. — Это связано с обновлением автопарка и повышением экологического класса автомобилей».

Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Акция продлится до конца сентября и охватит все районы Татарстана.