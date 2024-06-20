В Татарстане проверяют выхлоп автомобильного транспорта

В Татарстане продолжается экологическая операция «Чистый воздух», проводимая в рамках национального проекта «Экология». За первые три недели июня инспекторы проверили 458 единиц автотранспорта, включая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.

В ходе рейдов, которые проходят на территории всей республики, специалисты проверяют содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств. Повышенное содержание загрязняющих веществ было выявлено всего у 17 автомобилей, что составляет менее 4% от общего числа проверенных.

По словам начальника отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никиты Маслова, экологическая ситуация на дорогах Татарстана значительно улучшилась. Это связано с рядом факторов, включая повышение качества топлива и обновление автопарка.

Фото: Минэкологии Татарстана

Так, например, очередной рейд, проведенный на КПП «Малиновка» в Верхнеуслонском районе, показал, что серьезных нарушений среди большегрузов и междугородних автобусов нет.

Операция «Чистый воздух» продлится до конца лета, и её результаты позволят получить более полную картину состояния атмосферного воздуха в республике.