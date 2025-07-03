В Татарстане птенцов краснокнижного сокола-балобана назовут Алга и Тимер

Птенцов краснокнижного сокола-балобана, которые родились в зоопарке в Казани, назовут Алга и Тимер. Об этом сегодня сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

«Месяц назад просил вас придумать имена нашим соколам, - написал он. - За это время балобаны подросли, окрепли. И со дня на день могут покинуть гнездо. Изучили ваши предложения. Решили, что будет правильно за ловкость и смелость дать символичные имена. Девочка - Алга, мальчика - Тимер».

Напомним, что Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил придумать имена двум птенцам сокола-балобана. Эти птицы исчезли из региона более 50 лет назад, однако в 2023 году стартовал проект по их реинтродукции.