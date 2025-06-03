В Татарстане раскрыта схема хищения средств по программе «Пушкинская карта»

Следственные органы Татарстана завершили расследование громкого уголовного дела о хищении 5,7 млн рублей государственных средств, выделенных на реализацию программы «Пушкинская карта». Как установили правоохранители, местный бизнесмен совместно с бывшим руководителем фольклорного коллектива организовали фиктивную концертную деятельность.

Преступная схема была обнаружена после анализа активности в одном из популярных мессенджеров. Злоумышленники зарегистрировали ансамбль на официальной платформе и оформили продажу 2,5 тысяч билетов на несуществующие мероприятия. При этом реальных выступлений коллектива никогда не проводилось.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, обвиняемым вменяются статьи о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. В отношении обоих фигурантов дела судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.