В Татарстане раскрыта схема хищения средств по программе «Пушкинская карта»

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Республика
3 июня 2025  17:34

Следственные органы Татарстана завершили расследование громкого уголовного дела о хищении 5,7 млн рублей государственных средств, выделенных на реализацию программы «Пушкинская карта». Как установили правоохранители, местный бизнесмен совместно с бывшим руководителем фольклорного коллектива организовали фиктивную концертную деятельность.

Преступная схема была обнаружена после анализа активности в одном из популярных мессенджеров. Злоумышленники зарегистрировали ансамбль на официальной платформе и оформили продажу 2,5 тысяч билетов на несуществующие мероприятия. При этом реальных выступлений коллектива никогда не проводилось.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, обвиняемым вменяются статьи о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. В отношении обоих фигурантов дела судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Татарстане раскрыта схема хищения средств по программе «Пушкинская карта»
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