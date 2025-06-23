В Татарстане раскрыто убийство 25-летней давности по явке с повинной

Следственные органы Татарстана завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в Мамадышском районе еще в конце 90-х. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, 56-летняя местная жительница добровольно призналась в преступлении осенью 2024 года, после чего дело было направлено в суд.

Согласно материалам следствия, в феврале 1998 года женщина совместно с сожителем расправилась с вернувшимся из мест заключения знакомым. Тело убитого они спрятали в компостной яме на приусадебном участке в селе Красная Горка, где останки и были обнаружены спустя четверть века.

«На момент раскрытия преступления соучастник убийства уже скончался, – отметили в Следственном комитете. – Обвиняемая полностью признала свою вину и дала подробные показания».

Уникальность этого дела заключается в том, что преступление оставалось нераскрытым более 25 лет, пока одна из участниц сама не явилась с повинной. Следователям пришлось работать с давно утраченными следами и восстанавливать картину произошедшего по воспоминаниям обвиняемой.

Женщине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд Мамадышского района для рассмотрения по существу.