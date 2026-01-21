В РТ рассказали о крупных выплатах и соцгарантиях для военных в войсках БПЛА

Служба в новейшем роде войск — Войсках беспилотных систем — в Татарстане сопровождается существенными единовременными выплатами, боевыми премиями и социальными гарантиями, сообщает ИА «Татар-информ».

Контрактник-оператор может рассчитывать на крупный «подъемный» в размере 2,9 миллиона рублей (2,5 млн из бюджета Татарстана и 400 тыс. от Минобороны РФ), что является одной из самых высоких выплат в стране. В зоне СВО ему положены два должностных оклада плюс суточные. Также предусмотрены боевые премии: от 5 до 500 тысяч рублей за уничтожение вооружения и техники противника и за участие в активных боевых действиях. В числе социальных гарантий — возможность участия в военной ипотеке.

Для желающих служить в этом роде войск в Татарстане работает специальная горячая линия. Нужно набрать 117 и нажать кнопку 4. После предварительного отбора данные кандидата передадут специалистам в пункт отбора.

Контракт заключается минимум на 1 год без автоматического продления, а обучение длится не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах. Перевод в другие рода войск не предусмотрен. Особенно приветствуются кандидаты с опытом компьютерных игр, так как у них, как правило, развита нужная мелкая моторика и они быстрее осваивают интерфейсы управления.

Подробную информацию можно получить на сайте heroes-tatarstan.ru, в пункте отбора в Казани по адресу ул. Аэропортовская, 1/40 (тел. (843) 221-44-52) или по горячей линии для всех регионов: 8-800-222-59-00 или 117.