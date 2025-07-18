В Татарстане реализуется программа активного долголетия для старшего поколения

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Республика
18 июля 2025  11:52

В Республике Татарстан успешно реализуются мероприятия в рамках национального проекта «Семья», направленные на поддержку граждан старшего возраста. Согласно последним данным, различными активностями уже охвачено 423 тысячи пожилых жителей региона.

Особое внимание уделяется физической активности – около 343 тысяч человек регулярно занимаются спортом. Культурно-досуговые мероприятия посещают 63 тысячи татарстанцев, включая участие в республиканском фестивале «Балкыш».

Значительное число пенсионеров (6,5 тысяч) вовлечено в волонтерскую деятельность. Образовательные программы, такие как курсы компьютерной грамотности, также пользуются популярностью среди старшего поколения.

Реализация этих инициатив осуществляется при активном участии общественных организаций, объединяющих около 400 тысяч пожилых граждан. Программа направлена на сохранение когнитивных функций и физического здоровья, а также на поддержание социальной активности людей старшего возраста.

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