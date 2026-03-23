В Татарстане с 1 апреля стартует двухмесячник по санитарной очистке территорий

23 марта 2026  12:26

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал распоряжение о проведении санитарно-экологического двухмесячника. Мероприятия по уборке населенных пунктов продлятся с 1 апреля по 31 мая.

Муниципалитетам рекомендовано организовать очистку водоохранных зон, парков, скверов, пляжей, детских площадок, рынков, территорий частного сектора, а также участков вдоль дорог. Особое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок — в том числе на землях сельхозназначения, в пригородных лесах и водоохранных зонах.

Для координации работ планируется создать оперативные штабы с привлечением волонтеров и общественных организаций. Исполкомы должны направить утвержденные планы по саночистке в Минэкологии РТ до 19 марта. Ведомство также будет еженедельно получать отчеты о проведенных мероприятиях от Минтранса.

В Татарстане завели уголовное дело после гибели рабочего на производстве
Татвоенкомат: навыки управления беспилотниками пригодятся бойцам и после службы
Педагог из казанского лицея №121 завоевал титул учителя года РТ
Собственника земельных участков в Татарстане оштрафовали за неустраненные сорняки
Татарстан станет ответственным за смену «Код служения» на форуме «иВолга 2026»
В Казани стартует акция по сбору старых шин «Катись на переработку»
В РТ число зон возможного затопления и подтопления выросло вдвое - до 52
Татарстанским педагогам начнут компенсировать аренду жилья на конкурсной основе