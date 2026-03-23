В Татарстане с 1 апреля стартует двухмесячник по санитарной очистке территорий

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал распоряжение о проведении санитарно-экологического двухмесячника. Мероприятия по уборке населенных пунктов продлятся с 1 апреля по 31 мая.

Муниципалитетам рекомендовано организовать очистку водоохранных зон, парков, скверов, пляжей, детских площадок, рынков, территорий частного сектора, а также участков вдоль дорог. Особое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок — в том числе на землях сельхозназначения, в пригородных лесах и водоохранных зонах.

Для координации работ планируется создать оперативные штабы с привлечением волонтеров и общественных организаций. Исполкомы должны направить утвержденные планы по саночистке в Минэкологии РТ до 19 марта. Ведомство также будет еженедельно получать отчеты о проведенных мероприятиях от Минтранса.