В Татарстане с 1 июля 2025 года коммунальные тарифы вырастут до 22,3%

news_top_970_100
Республика
13 декабря 2024  13:19

В Татарстане планируется увеличение тарифов на коммунальные услуги, которое вступит в силу с 1 июля 2025 года. Ожидается, что рост составит от 17,5% до 22,3%. Данный проект указа главы республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе указаны предельные индексы роста платы за коммунальные услуги в разных муниципалитетах Республики Татарстан. В частности, в Нижнекамске тарифы вырастут на 22,3%, что также коснется Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Агрыза и других городов. В остальных населенных пунктах стоимость может вырасти на 17,5%.

Согласно проекту указа, прогнозируемая стоимость коммунальных услуг в Нижнекамске с 1 июля 2025 года будет следующей:

  • Электроснабжение — 4,88 руб./кВтч (увеличение на 19% с учетом понижающего коэффициента для жителей, использующих электроплиты и электроотопление).
  • Холодное водоснабжение — 44,76 руб./куб. м (рост на 25,6%).
  • Водоотведение — 29,13 руб./куб. м (18,8%).
  • Теплоснабжение — 2 924,84 руб./Гкал (22,3%).
  • Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами — 614,95 руб./куб. м (11,9%).
  • Плата за 1 кубометр горячей воды — 292,05 руб./куб. м (увеличение на 23,2%).

По данным документа, общий рост платежей за коммунальные услуги для граждан в результате вышеуказанного предельного индекса составит 118,09 рублей с июля по декабрь.

news_right_column_240_400
Новости
Где и когда в Казани откроют новогодние елки
Штрафы за вырубку елей в Набережных Челнах в преддверии Нового года
Мэр Набережных Челнов организует круглосуточную уборку снега в городе
Подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ в Казани
Искандер Гиниятуллин призвал ускориться с установкой датчиков газа
В Казани провели капремонт в 179 домах за почти 3 млрд рублей
Главная казанская елка у центра семьи «Казан» откроется после 20 декабря
Мэр Набережных Челнов сообщил о двух новых назначениях в городе