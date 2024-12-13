В Татарстане с 1 июля 2025 года коммунальные тарифы вырастут до 22,3%

В Татарстане планируется увеличение тарифов на коммунальные услуги, которое вступит в силу с 1 июля 2025 года. Ожидается, что рост составит от 17,5% до 22,3%. Данный проект указа главы республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе указаны предельные индексы роста платы за коммунальные услуги в разных муниципалитетах Республики Татарстан. В частности, в Нижнекамске тарифы вырастут на 22,3%, что также коснется Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Агрыза и других городов. В остальных населенных пунктах стоимость может вырасти на 17,5%.

Согласно проекту указа, прогнозируемая стоимость коммунальных услуг в Нижнекамске с 1 июля 2025 года будет следующей:

Электроснабжение — 4,88 руб./кВтч (увеличение на 19% с учетом понижающего коэффициента для жителей, использующих электроплиты и электроотопление).

Холодное водоснабжение — 44,76 руб./куб. м (рост на 25,6%).

Водоотведение — 29,13 руб./куб. м (18,8%).

Теплоснабжение — 2 924,84 руб./Гкал (22,3%).

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами — 614,95 руб./куб. м (11,9%).

Плата за 1 кубометр горячей воды — 292,05 руб./куб. м (увеличение на 23,2%).

По данным документа, общий рост платежей за коммунальные услуги для граждан в результате вышеуказанного предельного индекса составит 118,09 рублей с июля по декабрь.