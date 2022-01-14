 В Татарстане с начала года на уроки в школы не допущено 646 детей с симптомами гриппа
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В Татарстане с начала года на уроки в школы не допущено 646 детей с симптомами гриппа

За прошедшие сутки от занятий временно отстранили 362 ребенка.

Республика
14 января 2022  11:27
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане с начала 2022 года до обучения в школах не допущено 646 детей с симптомами гриппа. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«За прошедшие сутки не допущено до посещения занятий 362 ребенка. Это дети, у которых были выявлены катаральные явления либо температура», — добавила спикер.

На сегодня классов и школ на разобщенном обучении нет.

Ранее «КВ» писали, что в Татарстане зарегистрировали рекордное количество случаев заражением гриппом по сравнению с допандемийным периодом — всего 544 случая.

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