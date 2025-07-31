В Татарстане с начала года произошло 1750 ДТП с 161 погибшим

По оперативным данным Госавтоинспекции Татарстана, с начала текущего года на дорогах республики зарегистрировано 1750 дорожно-транспортных происшествий. Трагические последствия этих аварий - 161 погибший и 2132 пострадавших.

Особую тревогу у правоохранителей вызывает июльская статистика - 317 ДТП, в которых 39 человек погибли и 358 получили травмы. Как отметил врио начальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов, наиболее тяжелые последствия имеют аварии с выездом на встречную полосу.

С января 2025 года зафиксировано 136 таких происшествий, в которых погибли 56 человек и 226 получили ранения. Только в июле при подобных обстоятельствах погибли 14 участников дорожного движения. Ведомство акцентирует внимание на необходимости строгого соблюдения правил обгона и повышенной бдительности при управлении транспортными средствами.