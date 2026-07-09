В Татарстане семь УК вернули жильцам почти 16 млн рублей после перерасчета

Государственная жилищная инспекция Татарстана добилась возврата средств собственникам жилья – семь управляющих компаний провели перерасчёт платы за общедомовые нужды и вернули жильцам порядка 16 миллионов рублей.

По закону, УК, начислявшие плату за содержание общего имущества по нормативу, обязаны ежегодно сверять эти суммы с фактическим потреблением ресурсов по общедомовым счётчикам и корректировать начисления. Если реальный расход оказывался меньше – жильцам возвращали переплату.

Однако 48 компаний, работающих с поставщиком ресурсов, проигнорировали это требование. Им вынесли предостережения с требованием устранить нарушения. В итоге перерасчёт провели не все – пока лишь семь организаций, которые и вернули людям почти 16 миллионов рублей.

В ГЖИ напомнили, что собственники сами могут выбрать способ оплаты: по нормативу с последующим годовым перерасчётом или по фактическим показаниям общедомовых приборов учёта ежемесячно.