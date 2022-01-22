В Татарстане семьям за 2021 год выплатили 35,4 млрд рублей при рождении первого ребенка

За прошлый год в Татарстане 35 тыс. семей получили более 35,4 млрд рублей при рождении первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Выплаты производятся по нацпроекту «Демография». Так, свыше 130 млн рублей было выплачено сельским жителям при рождении первого и третьего ребенка. Почти 1 млрд рублей был направлен на выплату компенсаций за детский сад в республике.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана за 2021 год родилось более 20 тыс. детей. Из общего количества рожденных детей 52% — мальчики и 48% — девочки.