В Татарстане создадут новую ОЭЗ «Зеленая долина» для развития биотехнологий

На заседании межведомственной рабочей группы под руководством вице-премьера Александра Новака было принято решение о создании в Татарстане особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Зеленая долина». Новая ОЭЗ разместится на территории Заинского муниципального района и займет площадь 16,5 гектара.

Как отметил Александр Новак, механизм особых экономических зон, которому в этом году исполняется 20 лет, доказал свою эффективность как инструмент регионального развития. В настоящее время в России реализуется более 1,3 тысячи проектов с общим объемом инвестиций 6,6 триллиона рублей, что позволит создать 177 тысяч новых рабочих мест.

По данным правительства Татарстана, к 2034 году резиденты «Зеленой долины» планируют привлечь свыше 15 миллиардов рублей инвестиций и создать 444 рабочих места. Среди ключевых проектов – переработка льна и хлопка в биоволокно, производство сорбентов и удобрений. Два из шести проектов будет реализовывать компания «Татнефть».

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подчеркнул, что создание новой ОЭЗ соответствует стратегии развития республики и позволит укрепить позиции региона в сфере биотехнологий. Инфраструктура зоны потребует инвестиций в размере 2,5 миллиарда рублей.

В настоящее время в Татарстане успешно функционируют две особые экономические зоны: промышленно-производственная «Алабуга» и технико-внедренческая «Иннополис». Новая ОЭЗ «Зеленая долина» станет третьей по счету и будет специализироваться на инновационных биотехнологических проектах.