В Татарстане создадут ОЭЗ «Зеленая долина» для развития биотехнологий

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Республика
26 июня 2025  13:00

Правительство РФ утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Зеленая долина», сообщает кабмин. Она расположится в Заинском районе, где будут реализованы шесть инвестиционных проектов в сфере биотехнологий.

Как сообщили в кабмине, выбор места обусловлен близостью к транспортным узлам, что упростит логистику сырья и готовой продукции. Среди запланированных производств — переработка лубяных культур, выпуск льняного волокна, сорбентов, биоудобрений и хелатов.

Общий объем инвестиций превысит 15 млрд рублей, а число новых рабочих мест составит более 440. Резиденты ОЭЗ получат налоговые льготы, что должно ускорить развитие биотехнологического сектора в регионе. Проект соответствует целям нацпроекта по повышению конкурентоспособности экономики.

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В Татарстане создадут ОЭЗ «Зеленая долина» для развития биотехнологий