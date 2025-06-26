В Татарстане создадут ОЭЗ «Зеленая долина» для развития биотехнологий

Правительство РФ утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Зеленая долина», сообщает кабмин. Она расположится в Заинском районе, где будут реализованы шесть инвестиционных проектов в сфере биотехнологий.

Как сообщили в кабмине, выбор места обусловлен близостью к транспортным узлам, что упростит логистику сырья и готовой продукции. Среди запланированных производств — переработка лубяных культур, выпуск льняного волокна, сорбентов, биоудобрений и хелатов.

Общий объем инвестиций превысит 15 млрд рублей, а число новых рабочих мест составит более 440. Резиденты ОЭЗ получат налоговые льготы, что должно ускорить развитие биотехнологического сектора в регионе. Проект соответствует целям нацпроекта по повышению конкурентоспособности экономики.