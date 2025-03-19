В Татарстане спасена пожилая женщина, провалившаяся под лед на Волге

В районе села Верхний Услон 72-летняя женщина оказалась в опасной ситуации, провалившись под лед и начав тонуть.

Спасатели на лодке успешно вытащили пострадавшую из полыньи, однако добраться до берега самостоятельно не смогли. На помощь пришли инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), которые подняли женщину на борт судна на воздушной подушке, оказали первую помощь и передали ее бригаде скорой помощи.

По информации ГУ МЧС России по Республике Татарстан, женщина переходила Волгу с противоположного берега, со стороны поселка Аракчино Кировского района Казани, когда произошел инцидент.

Представители ведомства призывают граждан избегать выхода на весенний лед, чтобы предотвратить подобные происшествия.