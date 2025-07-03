В Татарстане спасли двух пенсионеров, попавших в шторм на Волге

93-летний мужчина и 80-летняя женщина, находившиеся в оранжевой резиновой лодке, попали в шторм во время плавания по реке Волге в районе Тетюшей. Судно занесло в камыши вблизи села Большие Тарханы, где и застряли пенсионеры. Как сообщает главное управление МЧС России по РТ, пострадавшие не смогли точно определить свое местоположение при обращении за помощью. На поиски были направлены сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №1 и инспекторы ГИМС. Спасательная операция завершилась успешно - обоих пенсионеров обнаружили и доставили к пристани Тетюшей. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС Татарстана напоминают владельцам маломерных судов о необходимости соблюдения мер безопасности: воздерживаться от выхода на воду в плохую погоду, всегда иметь при себе средства спасения и связи, а также избегать одиночных плаваний.

