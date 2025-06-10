В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс «Инновация года»

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Республика
10 июня 2025  16:29

Республиканский конкурс «Инновация года» открыл прием заявок от школьников, студентов, изобретателей и технологических компаний. Организаторами выступили Инвестиционно-венчурный фонд РТ совместно с Министерством образования и науки и Академией наук Татарстана.

Проект направлен на выявление и поддержку перспективных разработок в ключевых отраслях экономики: от нефтехимии и биотехнологий до IT и медицины. Конкурс включает пять номинаций для разных категорий участников – от школьников до крупных корпораций.

Сроки подачи заявок варьируются в зависимости от номинации. Для «Корпоративной инновации» прием продлится до 30 июля, для остальных категорий – до 30 сентября. Экспертиза проектов пройдет в два этапа, а награждение победителей состоится на коллегиях профильных министерств.

В прошлом году конкурс собрал свыше 500 заявок. Подать проект можно на официальном сайте bestinnovation.ivfrt.ru. Особенностью этого года стало увеличение призового фонда до 5 миллионов рублей.

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