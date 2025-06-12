В Татарстане стартовала благотворительная раздача жертвенного мяса

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Республика
12 июня 2025  13:41

В рамках завершения праздника Курбан-байрам в Татарстане началась масштабная благотворительная акция по распределению жертвенного мяса. По данным Духовного управления мусульман республики, в этом году в специально организованных 35 местах (включая 17 в Казани) было принесено в жертву 11 728 голов скота, прошедших строгий ветеринарный контроль.

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ приступил к реализации социальной программы, в рамках которой 1,5 тонны мяса будет распределено среди нуждающихся в течение недели. Адресную помощь получат более 500 малообеспеченных и многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, детей-сирот и одиноких пенсионеров.

Особенностью акции является ее внеконфессиональный характер – помощь предоставляется независимо от национальной и религиозной принадлежности получателей. Дополнительно 300 кг мяса направят в шесть социальных учреждений региона. Оставшийся объем будет заморожен для реализации долгосрочных благотворительных проектов в течение года.

В ДУМ РТ подчеркивают, что все этапы жертвоприношения и распределения мяса проводились с соблюдением санитарных норм и правил утилизации биологических отходов. По сравнению с предыдущими годами (11 007 голов в 2024 году и 13 806 в 2023) количество жертвенных животных осталось на традиционно высоком уровне, что свидетельствует о сохранении религиозных традиций в регионе.

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