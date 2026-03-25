В Татарстане стартует двухнедельная кампания по профилактике наездов на пешеходов

25 марта 2026  16:40

С 25 марта по 7 апреля в республике пройдут мероприятия, направленные на снижение аварийности с участием пешеходов и тяжести последствий таких ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ.

По статистике, за два месяца 2026 года в подобных происшествиях погибли семь человек – в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная доля наездов приходится на темное время суток, при этом в четырех случаях пешеходы не использовали световозвращающие элементы.

В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением правил проезда пешеходных переходов, переходом проезжей части в неположенных местах и на запрещающий сигнал светофора, а также за наличием световозвращателей у пешеходов за городом. Кроме того, проверят состояние пешеходной инфраструктуры: переходов, тротуаров и остановок.

В ведомстве призвали всех участников движения быть внимательными. Водителям следует заранее снижать скорость перед переходами. Пешеходам – пересекать дорогу только в установленных местах и убедившись, что их пропускают.

Число электромобилей в Татарстане превысило 1,7 тыс. штук
Евгений Терентьев: Ваш труд помогает нам доносить важную информацию до широкой аудитории
Юлия Степанова: Желаю высоких тиражей и реализации самых смелых проектов!
Азат Зяббаров: Профессионализм и стремление к качеству делают вас надежным партнером
Фитосанитарный щит: татарстанские эксперты проверили три тонны узбекского бессмертника
В Казани прошел благотворительный праздник для детей
Легкий ветер возрождения: как марийцы Татарстана сохраняют свою культуру
Легкий ветер возрождения: как марийцы Татарстана сохраняют свою культуру
Власти Казани объяснили вырубку деревьев на берегу озера Нижний Кабан