В Татарстане стартует масштабная проверка геодезических пунктов

Специалисты Росреестра Республики Татарстан приступили к плановому обследованию 735 пунктов геодезических сетей, расположенных во всех 43 муниципальных районах, а также в Казани и Набережных Челнах. Как пояснили в пресс-службе ведомства, эти работы проводятся в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Особое внимание будет уделено ключевым точкам столицы региона. Инспекторы проверят сохранность геодезических пунктов в поселках Борисково и Мирный, на Царицынском и Вознесенском буграх, а также других значимых локациях — всего 20 объектов в городской черте. В Набережных Челнах предстоит обследовать 40 таких точек.

«Геодезические пункты представляют собой специально закрепленные точки с точно определенными координатами, которые служат основой для проведения топографических съемок, строительных работ и кадастровой деятельности», — пояснил Алмаз Назмиев, начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ.

Всего на территории республики зарегистрировано 3246 подобных объектов, мониторинг которых ведется с 2018 года. Согласно Земельному кодексу РФ, собственники и пользователи земельных участков обязаны обеспечивать сохранность этих специальных знаков и беспрепятственный доступ к ним.