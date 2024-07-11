В Татарстане стартует прием заявок на премию «Отцовское признание»

Необычный проект не случайно стартовал в Год семьи. Именно в этот год роль отца в семье необходимо поднять на новый, более высокий уровень. Это одна из основных задач премии «Отцовское признание».

Как рассказали председатель региональной общественной организации Республики Татарстан «Союз отцов» - директор благотворительного фонда «Сила в детях» Адель Загретдинов, и член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов» - директор по развитию региональной общественной организации Республики Татарстан «Союз отцов» Алексей Сандригайло на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», на данный момент Союз отцов РТ объединяет более 5 тысяч активных пап. Организация проводит множество мероприятий, проектов. В этом году стартует премия «Отцовское признание».

- «Отцовское признание» - это благодарность от отцовского сообщества людям, которые вносят большой вклад в укрепление семьи, пропаганду традиционных семейных ценностей, чья деятельность, творчество направлены на то, чтобы все семьи жили в мире, спокойствии, воспитывали детей. Это премия не для отцов, а от отцов. В конкурсе могут принять участие все - и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, и дети, - отметил Алексей Сандригайло.

В премии «Отцовское признание» несколько номинаций: «Литературное наследие», «Художественное творчество», «Научные труды и исследования», «Музыка и танцы», «Кино и театр» и самая неожиданная, самая креативная номинация - «Современный подход».

Работы будут внимательно анализировать более 300 представителей организации «Союз отцов», татарстанские и федеральные эксперты. Критерии оценки - воздействие на общество, оригинальность и качество подачи информации, влияние на молодое поколение, широкий охват аудитории. Большое значение будет иметь социальная активность номинантов.

Прием заявок начнется с 1 августа на официальном сайте премии souzotcovrt.ru (сайт в полном объеме заработает в ближайшие дни). Там можно будет подробно ознакомиться с условиями конкурса, его номинациями. Прием заявок продлится два месяца. Итоги конкурса планируется подвести к Всероссийскому дню отца, который в этом году будет отмечаться 20 октября. Будет организована красивая церемония награждения победителей.