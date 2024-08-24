В Татарстане стартует сезон охоты на водоплавающую дичь

Фото: © Госкомитет Республики Татарстан по биоресурсам

Госкомитет Республики Татарстан по биоресурсам информирует охотников о начале нового сезона охоты на водоплавающую дичь.

С 24 августа текущего года охотники смогут использовать подружейных собак и ловчих птиц для успешной охоты.

Сезон охоты продлится до 5 декабря 2024 года.

В соответствии с установленными Правилами охоты к водоплавающей дичи относятся такие птицы, как гуси, утки и лысуха. Охота на этих представителей фауны требует не только соблюдения действующего законодательства, но и ответственного подхода со стороны охотников. Главными приоритетами должны оставаться охрана природы, безопасность и уважение к окружающей среде.

Госкомитет призывает всех охотников тщательно подготовиться к сезону: обеспечить доступ к необходимому инвентарю, изучить правила охоты, а также ознакомиться с состоянием мест обитания водоплавающей дичи.

Напоминаем, что для участия в сезоне охоты необходимы соответствующие лицензии и разрешения.

Также в Татарстане открылся сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами.