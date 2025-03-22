В Татарстане стартовала подкормка озимых культур

В 22 районах Татарстана стартовала подкормка озимых культур и многолетних трав. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов. Мероприятие в формате видеоконференции провел глава региона Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По словам Гарипова, работы начались 11 марта в Буинском и Апастовском районах. На сегодня обработано 45 тыс. гектаров (5% от плана). Всего предстоит подкормить 482 тыс. га озимых и 372 тыс. га многолетних трав. «Состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное», — отметил он.

Республика полностью готова к посевной: обеспеченность семенами яровых культур составляет 123%. Завезено 40% семян подсолнечника и кукурузы (118 тыс. посевных единиц). Поставки семян сахарной свёклы начнутся с 1 апреля. В этом году планируется засеять 40% площадей семенами отечественной селекции, что на 32% больше, чем в прошлом году.

Хозяйства активно запасаются минеральными удобрениями. Уже приобретено 386 тыс. тонн, что составляет 64 кг действующего вещества на гектар. За последние две недели закупки увеличились на 20 тыс. тонн. Некоторые хозяйства уже имеют более 100 кг удобрений на гектар, что свидетельствует о высокой готовности к весенним работам.

Специалисты Гостехнадзора и подведомственных организаций проверяют готовность сельхозпредприятий к посевной. Наилучшие показатели отмечены в Аксубаевском, Актанышском, Арском, Балтасинском, Буинском, Дрожжановском, Тетюшском, Заинском, Мамадышском, Нурлатском, Нижнекамском, Сармановском и Тукаевском районах.

Особое внимание уделяется кадровому вопросу. «Важно привлекать молодежь, начиная со школьной скамьи», — подчеркнул Гарипов. Также активно ведется подготовка кормозаготовительной техники. В прошлом году кормозаготовка началась 22 мая, и в этом году сроки могут сохраниться. Для этого необходимо завершить ремонт 244 кормоуборочных комбайнов, 175 косилок и около 600 пресс-подборщиков. К 10 мая все работы должны быть завершены.

Рустам Минниханов акцентировал внимание на важности подготовки техники, кадров и обеспечения качественными семенами. «Эти вопросы остаются приоритетными», — заключил глава региона.