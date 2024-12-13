В Татарстане температура опустится до -22 градусов в выходные

На выходных в Татарстане ожидается значительное понижение температуры. Об этом сообщили в Гидрометцентре Республики Татарстан.

В ближайшие сутки, 13 декабря, республика столкнется с метелями, снегопадом, гололедом и сильным ветром с порывами до 15 м/с. На маршрутах образуется гололедица, возможны снежные заносы. Ночью температура воздуха будет колебаться от -8 до -3 градусов, а в дневные часы – от -6 до -1.

В субботу циклон, оказывший влияние на погодные условия, начнет убывать и переместится на северо-восток, из-за чего регион окажется в его тыловой зоне. Ожидаются небольшие снегопады и метели. Также предполагается поступление холодного воздуха и понижение температуры. Ночью и рано утром термометры покажут от -13 до -8 градусов, а в наиболее холодных местах – до -17. Днем температура составит от -11 до -6 градусов.

Ночью и утром 15 декабря станет более ясным, однако температура продолжит падать: ожидаются значения от -18 до -13, в некоторых местах даже до -22. В отдельных районах возможен небольшой снег. Днем к западным областям подойдет атмосферный фронт, который принесет новый снег. Столбики термометров будут показывать от -14 до -9.

Согласно предварительным данным, новая неделя начнется под воздействием ложбины циклона, ожидается снег, мокрый снег. Ночью в понедельник, 16 декабря, температура будет колебаться от -14 до -9 градусов, на следующий день – от -10 до -5. Днем термометры покажут от -7 до -2 градусов.