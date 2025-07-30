В Татарстане требуют модернизации 33% коммунальных сетей

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Республика
30 июля 2025  14:53

В республике предстоит заменить около 9 тысяч километров изношенных инженерных сетей, что составляет треть всей коммунальной инфраструктуры региона. Об этом заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин в ходе заседания Госкомитета по тарифам.

Наибольший объем работ предстоит выполнить в системах водоснабжения (5,7 тыс. км), водоотведения (2 тыс. км) и теплоснабжения (1,2 тыс. км). В текущем году запланирована замена 485 километров коммуникаций, включая 99,7 км в рамках федеральной программы модернизации.

Финансирование работ составит 11,7 млрд рублей, из которых 3,2 млрд направят на реализацию федерального проекта. Для достижения целевых показателей к 2030 году, предусматривающих ежегодное обновление 2,5% сетей, потребуется увеличение объемов финансирования инвестиционных программ.

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