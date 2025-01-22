В Татарстане увеличилась ожидаемая продолжительность жизни

В Татарстане наблюдается рост ожидаемой продолжительности жизни, о чем сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на коллегии Минздрава РТ. По итогам 11 месяцев текущего года этот показатель составил 74,59 года, что соответствует установленным плановым значениям согласно указу Президента России.

Татарстан занимает 15-е место среди субъектов Российской Федерации и первое в Приволжском федеральном округе по ожидаемой продолжительности жизни, что подчеркивает успешные достижения республики в области здравоохранения.

Несмотря на положительные тенденции в ожидаемой продолжительности жизни, общая смертность населения в Татарстане увеличилась и составила 11,3 на тысячу человек. Тем не менее, этот показатель остается самым низким в ПФО, и республика удерживает 22-е место среди регионов России.