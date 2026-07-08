В Татарстане ухудшилась ситуация с аварийностью на дорогах

С начала года в республике зарегистрировано 1448 дорожных происшествий, жертвами которых стали 151 человек, включая шестерых детей. Печальную статистику озвучил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов на пресс-конференции.

Он отметил, что число погибших выросло на 26 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за минувшие сутки на дорогах республики погибли четыре человека. Всего с начала года травмы различной степени тяжести получили 1747 участников движения.