 В Татарстане в 2022 году на поддержку бизнеса направлено 4,5 млрд рублей
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В Татарстане в 2022 году на поддержку бизнеса направлено 4,5 млрд рублей

Также в регионе запущен республиканский пакет мер поддержки в условиях санкционных ограничений.

Республика
24 сентября 2022  15:59
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане в 2022 году продолжилась реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, в этом году на поддержку бизнеса направлено 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Помимо этого, по поручению Президента РТ Рустама Минниханова запущен республиканский пакет мер поддержки в условиях санкционных ограничений. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на заседании Госсовета республики в первом чтении принят закон о внесении изменений в республиканский закон о бюджете на 2022 год, а также плановый период 2023 и 2024 годов. Новый закон предусматривает увеличение доходов по итогам 2022 года на 50,1 млрд рублей. Экономика республики, несмотря на действующий санкционный режим, завершит финансовый год с исполнением всех принятых обязательств.

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