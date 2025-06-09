В Татарстане в 2024 году зарегистрировано 13,5 тысяч разводов

Согласно данным органов ЗАГС Республики Татарстан, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 23,6 тысячи браков. При этом количество разводов сократилось на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 13,5 тысячи случаев.

Анализ возрастной структуры показывает, что женщины чаще всего вступают в брак в возрасте 18-24 лет (48,4% от общего числа невест), тогда как мужчины предпочитают создавать семьи в 25-30 лет (45,6% женихов). Что касается ранних браков, то девушки 14-17 лет выходят замуж в 9,8 раза чаще, чем их сверстники мужского пола.

Пик бракосочетаний в республике пришелся на 2022 год, когда было зарегистрировано 27,4 тысячи семейных союзов. Специалисты связывают это с отложенным спросом после пандемийных ограничений.

В рамках поддержки молодых семей за последние четыре года 551 семья улучшила жилищные условия по программе "Молодая семья", а 4 309 семей воспользовались льготной ипотекой. Эти меры социальной поддержки, по мнению экспертов, способствуют укреплению института семьи в регионе.

Статистика разводов показывает, что чаще всего семьи распадаются в возрасте 31-35 лет. Женщины инициируют развод в 30% случаев, тогда как мужчины - лишь в 17,7%. Тенденция к снижению числа разводов (+5,3% за год) свидетельствует о положительной динамике в семейной политике региона.