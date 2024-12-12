В Татарстане в 2025 году обновят 450 лифтов в 148 многоквартирных домах

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Город
12 декабря 2024  11:55

В 2025 году в Татарстане планируется замена 450 лифтов в рамках программы капитального ремонта, что вдвое превышает количество замен в текущем году. Об этом сообщил начальник Государственной жилищной инспекции РТ, главный государственный инспектор республики Александр Тыгин.

На текущий момент в программе ремонта на этот год запланирована замена 235 лифтов, и, по словам Тыгина, новая цифра на следующий год составит 450. Замена лифтов включает в себя самые затратные работы, поскольку современное законодательство требует обеспечения надежного электроснабжения для лифтов, что подразумевает создание двух линий подачи электроэнергии. Это представляет собой значительные изменения по сравнению с советскими стандартами и требует комплексной реконструкции электросетей в домах.

Тыгин также отметил, что стоимость замены одного лифта колеблется от 3,5 до 7 миллионов рублей, в зависимости от его технических характеристик.

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