В Татарстане в ближайшие дни ожидается небольшой снег и туман

В Татарстане в ближайшие дни пройдут небольшие снеговые осадки, а в некотоых районах республики возможен туман. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

«Во вторник и среду, 25 и 26 января, республика будет располагаться под влиянием гребня антициклона. Существенных осадков не ожидается. Днем 26 января, из-за близости атмосферного фронта, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах возможен туман», — говорится в сообщении.

Так, 25 и 26 января температура воздуха ночью и утром составит от −15 до −20 градусов, а днем от −8 до −15 градусов.

В четверг и пятницу, 27 и 28 января, местами сохранится снег. Погода ночью составит от −12 до −18 градусов. Утром же от −8 до −13 градусов.

Суббота, 29 января, в передней части циклона пройдет небольшой снег. Так, температура ночью составит от −15 до −20 градусов, а днем температура повысится до −12 градусов.