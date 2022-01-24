 В Татарстане в ближайшие дни ожидается небольшой снег и туман
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В Татарстане в ближайшие дни ожидается небольшой снег и туман

Во вторник и среду в республике существенных осадков не ожидается. 

Республика
24 января 2022  19:07
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане в ближайшие дни пройдут небольшие снеговые осадки, а в некотоых районах республики возможен туман. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. 

«Во вторник и среду, 25 и 26 января, республика будет располагаться под влиянием гребня антициклона. Существенных осадков не ожидается. Днем 26 января, из-за близости атмосферного фронта, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах возможен туман», — говорится в сообщении. 

Так, 25 и 26 января температура воздуха ночью и утром составит от −15 до −20 градусов, а днем от −8 до −15 градусов. 

В четверг и пятницу, 27 и 28 января, местами сохранится снег. Погода ночью составит от −12 до −18 градусов. Утром же от −8 до −13 градусов. 

Суббота, 29 января, в передней части циклона пройдет небольшой снег. Так, температура ночью составит от −15 до −20 градусов, а днем температура повысится до −12 градусов.

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