В Татарстане в ближайшие дни ожидается жаркая погода с грозами

Согласно прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в ближайшие дни регион ожидает переменчивая погода с высокими температурами и грозовыми ливнями.

10 июня в республике установится переменная облачность. Ночные температуры составят +13..+18°C, на западе региона возможно потепление до +21°C. Днем столбики термометров поднимутся до +28..+33°C. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер южный 5-10 м/с с порывами до 13 м/с, а при грозовых разрядах возможно кратковременное усиление до 15-20 м/с.

11 июня погодные условия несколько изменятся. Сохранится переменная облачность с локальными кратковременными дождями и грозами. Ветер сменит направление на западное и северное со скоростью 4-9 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Температурный фон немного понизится: ночью +13..+18°C, днем +23..+28°C.

Синоптики напоминают, что в условиях повышенных температур важно соблюдать питьевой режим и ограничить пребывание на открытом солнце в дневные часы.