В Татарстане в ДТП погибли четыре человека погибли

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Республика
9 июля 2025  18:57
Автор:
Елизавета Черкина

Сегодня в Тукаевском районе Татарстана произошла страшная авария. Водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген» лоб в лоб. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по РТ. 

В результате столкновения погибли четыре человека. В «Ладе» смертельные травмы получили водитель, его пассажир и трехлетний ребенок, который находился в детском автокресле. В «Фольксвагене» на месте скончался один из пассажиров.

Трое человек из «Фольксвагена» – водитель и два пассажира (один из них ребенок, также в автокресле) – получили травмы. Их срочно доставили в больницу. Состояние пострадавших сейчас уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства трагедии и причины, по которым водитель «Лады» оказался на встречной полосе. Расследование продолжается.

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