В Татарстане в новогоднюю ночь ожидается до 11 градусов мороза. Погода будет формироваться под влиянием западных циклонов, при которых ожидается в основном облачная погода, временами со снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра, 31 декабря температура ночью составит от минус 12 до минус 17 градусов, днем — от минус 5 до минус 10 градусов ниже нуля.

В новогоднюю ночь ожидается от 6 до 11 градусов ниже нуля. Днем 1 января максимальные температуры составят от минус 2 до минус 7 градусов.

В воскресенье, 2 января, ночью ожидается от 4 до 9 градусов ниже нуля, днем потеплеет до минус 1 минус до 6 градусов.

Подробнее о том, какая погода ожидает татарстанцев в январские каникулы, читайте в материале «Казанских ведомостей».