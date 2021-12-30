 В Татарстане в новогоднюю ночь ожидается до 11 градусов мороза
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В Татарстане в новогоднюю ночь ожидается до 11 градусов мороза

Первого января максимальные температуры составят от 2 до 7 градусов ниже нуля. 

Республика
30 декабря 2021  18:53
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане в новогоднюю ночь ожидается до 11 градусов мороза. Погода будет формироваться под влиянием западных циклонов, при которых ожидается в основном облачная погода, временами со снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра, 31 декабря температура ночью составит от минус 12 до минус 17 градусов, днем — от минус 5 до минус 10 градусов ниже нуля. 

В новогоднюю ночь ожидается от 6 до 11 градусов ниже нуля. Днем 1 января максимальные температуры составят от минус 2 до минус 7 градусов. 

В воскресенье, 2 января, ночью ожидается от 4 до 9 градусов ниже нуля, днем потеплеет до минус 1 минус до 6 градусов.

Подробнее о том, какая погода ожидает татарстанцев в январские каникулы, читайте в материале «Казанских ведомостей».

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