В Татарстане в рамках нацпроекта установили почти три тысячи новых дорожных знаков

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» помог значительно повысить безопасность на дорогах Республики Татарстан. В прошлом году в рамках его реализации было установлено 2877 новых дорожных знаков, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Кроме знаков, дорожники смонтировали более 11 километров барьерных ограждений и почти 4 километра пешеходных ограждений. В городах обустроили 20 пешеходных переходов, 35 искусственных неровностей, 53 остановочных павильона и 4,5 км велосипедных дорожек. Также было проложено почти 19 км тротуаров и организовано 9 км уличного освещения.

Отдельное внимание уделили внедрению современных технологий. В Казани и Набережных Челнах установили 19 «умных» светофоров с адаптивной системой управления. Они автоматически регулируют режим работы в зависимости от реальной загруженности трасс, что снижает вероятность пробок и аварий.

«Обеспечение безопасности — наш главный приоритет. Вся эта масштабная работа ведётся для комфорта и спокойствия жителей, и она будет продолжена», — отметил замминистра транспорта РТ Ранис Файзуллин.

Благодаря этим мерам доля дорожной сети городских агломераций, соответствующей нормативам, превысила 90%, а качество региональных трасс заметно улучшилось.