В Татарстане в рамках нацпроекта установили почти три тысячи новых дорожных знаков

news_top_970_100
Республика
17 января 2026  09:01

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» помог значительно повысить безопасность на дорогах Республики Татарстан. В прошлом году в рамках его реализации было установлено 2877 новых дорожных знаков, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Кроме знаков, дорожники смонтировали более 11 километров барьерных ограждений и почти 4 километра пешеходных ограждений. В городах обустроили 20 пешеходных переходов, 35 искусственных неровностей, 53 остановочных павильона и 4,5 км велосипедных дорожек. Также было проложено почти 19 км тротуаров и организовано 9 км уличного освещения.

Отдельное внимание уделили внедрению современных технологий. В Казани и Набережных Челнах установили 19 «умных» светофоров с адаптивной системой управления. Они автоматически регулируют режим работы в зависимости от реальной загруженности трасс, что снижает вероятность пробок и аварий.

«Обеспечение безопасности — наш главный приоритет. Вся эта масштабная работа ведётся для комфорта и спокойствия жителей, и она будет продолжена», — отметил замминистра транспорта РТ Ранис Файзуллин.

Благодаря этим мерам доля дорожной сети городских агломераций, соответствующей нормативам, превысила 90%, а качество региональных трасс заметно улучшилось.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане в рамках нацпроекта установили почти три тысячи новых дорожных знаков
На территории Татарстана введён режим «Беспилотная опасность»
Казанские ученые разработали новое водорастворимое соединение против рака
Алексей Песошин назвал тарифное регулирование стратегическим инструментом госполитики
Жилинспекция РТ начнет внеплановые проверки УК с низкими оценками от жителей
Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми откроется 17 января
Гороскоп на неделю с 19 по 25 января 2026
Гороскоп на неделю с 19 по 25 января 2026
Новогодняя открытка словно билет в прошлое