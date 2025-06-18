В Татарстане возбуждено уголовное дело о налоговых махинациях на 60 млн рублей

Следственные органы Республики Татарстан возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Преступная схема, по данным следствия, действовала с 2020 по 2023 год.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый систематически вносил в налоговую отчетность заведомо ложные сведения. Для создания видимости хозяйственной деятельности он искусственно организовал фиктивные взаимоотношения с 35 контрагентами. В результате этих махинаций государственный бюджет недополучил более 60 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.

Раскрытие преступления стало возможным благодаря совместной работе следователей, оперативных сотрудников экономической безопасности и налоговых органов. В настоящее время проводятся обыски и другие процессуальные действия, направленные на сбор доказательной базы.

Эксперты отмечают, что подобные схемы уклонения от налогов особенно опасны в строительной отрасли, где традиционно велики финансовые потоки. Ведомства Татарстана усиливают контроль за соблюдением налогового законодательства, особенно в сфере госзакупок и подрядных работ.

Уголовное дело квалифицировано по части 2 статьи 199 УК РФ, что предусматривает строгую ответственность за налоговые преступления в особо крупном размере. Расследование продолжается.