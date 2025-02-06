В Татарстане временно остановят движение на трассе М7 «Волга»

На трассе М7 «Волга» в районе поселка Залесный-2 в Татарстане будет приостановлено движение транспорта завтра, 7 февраля, в связи с установкой конструкции модульного надземного пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

С 2:00 до 3:00 на 787-м километре дороги движение будет временно остановлено. Это необходимо для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в процессе выполнения работ, отметили в ведомстве.

Автомобилистов просят внимательно следить за временными дорожными знаками и соблюдать все указания. После завершения монтажных работ движение возобновится в обычном режиме.