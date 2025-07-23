В Татарстане введен режим штормового предупреждения из-за экстремальной погоды

Гидрометцентр Республики Татарстан объявил штормовое предупреждение: до конца текущих суток по территории региона сохраняется высокая вероятность сильной грозовой активности, сопровождающейся порывистым ветром, ливнями и градом.

Согласно данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», в отдельных районах порывы ветра могут достигать 20–23 метров в секунду — это уровень, при котором возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, обрывы линий электропередач и падение деревьев. Местами прогнозируются очень сильные дожди , локальные подтопления и град.

Синоптики призывают жителей республики проявлять максимальную осторожность. В период непогоды рекомендуется:

избегать поездок за пределы населённых пунктов без острой необходимости;

при движении на дорогах строго соблюдать правила дорожного движения, учитывая ухудшение видимости и сцепления;

закрепить или убрать с балконов, дворов и приусадебных участков предметы, которые могут быть снесены ветром;

плотно закрыть окна и створки вентиляционных проёмов;

не стоять вблизи витрин, рекламных щитов, деревьев и слабо закреплённых навесов — они могут стать источником опасности при сильном порыве.

В случае усиления шквала специалисты советуют немедленно укрыться в капитальном здании. Особенно важно соблюдать меры предосторожности вблизи старых построек и ветхих конструкций, где риск обрушения фрагментов выше.